Украинские депутаты устроили дешёвую клоунаду на заседании парламента

Заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергей Лещенко пришёл на отчёт в Верховную раду в ярко-красной спортивной куртке и джинсах.

Нарушение дресс-кода очень возмутило депутатов украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это первый случай в истории украинского парламента, кроме приглашения военных, когда человек пришел с нарушением элементарного делового этикета. Я прошу председателя парламента в будущем объяснять гостям, что это не клуб, и не бар, а парламент», – сказал член партии «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко вообще назвал такие вызовы чиновников бесполезной клоунадой.

«Давайте, наконец, будем объективными и откровенными: мы в очередной раз стали свидетелями клоунады под названием «Депутаты вызвали на ковер какого-то чиновника или министра». Ну, я понимаю желание депутатов что-то такое хорошее сделать, такое пиарное, громкое. Но давайте согласимся, это же совершенно неэффективная процедура, которая нам с вами авторитета совсем не добавляет. Если вы думаете, что после этого армию железнодорожников станут больше уважать, то точно нет», – возмущался Кучеренко.

Парламентарий Максим Бужанский предложил выдавать всем гостям рабочую парламентскую униформу.