Украинские диверсанты могут добраться до Севморпути

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 10:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 850
 
Арктика, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Транспорт, Украина


В условиях конфронтации с Западом и наращивании санкций, Северный морской путь обретает все большее значение как логистический маршрут с востока на запад. В этой связи у противников России возникает много соблазнов, чтобы дестабилизировать там ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога «Baltnews» заявил экономический эксперт Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, для России это прекрасная возможность развивать свой север – это то, на чем нам действительно нужно фокусироваться. Но одновременно с этим нужно помнить о том, что на данный момент США пытаются взять под контроль все логистические пути.

Буквально в начале года был, скажем так, возвращен нелегально Панамский канал, Суэцкий канал в целом контролируется американскими и английскими войсками. Но чем важнее будет становиться Севморпуть, тем больше нужно думать о его безопасности.

Потому что обязательно горячие головы, какие-нибудь очередные украинские водолазы, начнут задумываться о том, чтобы также посетить эту территорию.

И в этой ситуации возникает очень интересный момент. Остров Шпицберген становится крайне важным, потому что он находится прямо на выходе, если идти из Китая на запад, на выходе Севморпути. И поэтому любая милитаризация со стороны НАТО этого острова просто запирает Севморпуть», – заявил Демидов.

