Украинские книги проигрывают русским

17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский книжный магазин «Є» заявил, что увеличивает продажу русскоязычных книг, так как они намного популярнее и дешевле украинского контента.

Об этом сообщили на странице магазина в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В организации, которая позиционировала себя продавцом прежде всего украиноязычного продукта, заявили, что по ряду условий продажи российских книг в Украине выгоднее, чем украинских. И теперь, поскольку «забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задачи всего общества, а не отдельной сети книжных магазинов», это может иметь последствия для политики книжного магазина «Є».

После этого на магазин посыпался шквал критики со стороны украинских националистов. В результате директор по развитию «Є» Андрей Домаранский заверил, что соотношение украиноязычных книг и книг на иностранном языке, в том числе и на русском, еще долгое время останется в магазинах сети примерно на уровне 90 процентов к 10 процентам соответственно. А предыдущее заявление, по его словам, якобы являлось призывом к власти обратить внимание и поддержать отрасль».

Произошедшее обсудили в эфире телеканала «NewsOne». Так, в результате опроса украинским корреспондентом жителей Киева выяснилось, что большинство жителей столицы предпочитают русскоязычные книги.

«Читаю и на украинском, и на русском. Больше на русском, потому что мне это ближе. Я бы хотела, чтобы русскоязычные книги не пропадали с полок, чтобы наши дети чем больше знали языков – тем лучше», – сказала киевлянка.

Корреспондент канала «NewsOne» отметил, что виной всему – высокая цена украиноязычных книг, которая перебивает «патриотизм».

«Вы же понимаете, прибыль побеждает любые элементы патриотизма. Простите, что жестко об этом говорю, но это факт. И книжный дом «Є», который дал заднюю, был вынужден это сделать, потому что на самом деле они очевидно сформулировали свою точку зрения – украиноязычное не покупают, потому что оно дорогое», – прокомментировал журналист.

В свою очередь украинский политолог, экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что главная проблема не в цене, а в отсутствии качественного контента, ведь последний хороший перевод на украинский язык был ещё при СССР.

«Не только дорогое. Очень большой вопрос в контенте. Можно поддержать печать – краску, бумагу, распространение, и так далее. Но кто создаст контент, и качественный перевод?

Когда был последний качественный перевод? Я очень любил детские детективы – для ребёнка найти классные переводы Астрид Линдгрен, я не нашёл. Мне пересылали мои подписчики в Facebook старые книжки, которые были выданы ещё в 1970-е года, или даже раньше. Вот тогда, вы не поверите, был качественный украинский перевод, я читал своим детям.

А сейчас покажите мне качественный, классный украинский контент, созданный на украинском языке. Очень много наберётся? И давайте сравним с русским», – сказал Чаплыга.