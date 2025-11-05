Украинский журналист: Русские жертвуют личным ради великой идеи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине тиражируют мысль о якобы рабской ДНК русских, но на деле они готовы жертвовать собой ради высоких целей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил бывший шеф-редактор сайта «Фокус» Михаил Багинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия – это империя, причём достаточно успешная. Она пережила британскую, австрийскую, османскую империю, то есть существует уже достаточно длительное время», – сказал Багинский.

Он говорит, что «коронный номер» Россия – «создание и управление жёсткими иерархическими системами».

«Это способность к мобилизации больших ресурсов через вертикаль власти, жертвенность во имя большой идеи. То есть мы говорим, что они – рабская ДНК, рабская психология, ещё что-то в таком духе. Но речь идёт о том, что люди отдают во имя великой идеи, во имя чего-то коллективного, абстрактного – Русский мир, Москва – Третий Рим. Во имя величия они отдают свои личные свободы», – считает эксперт.

По его словам, что россиянин растет в среде «где такой обмен считается справедливым, понятным».