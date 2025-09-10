Укро-эксперт: «Доставайте генераторы! Русские готовятся начать «четвёртую энергетическую войну»

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 09:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 182
 
Спецоперация, Украина


С осенним похолоданием и возрастающей нагрузкой на украинскую энергетику русские возобновят удары по трансформаторам и объектам генерации в ранее невиданных масштабах.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас, ближе к середине-концу осени, вопрос ПВО для Украины станет не просто острым, а очень острым. Противник, очевидно, начинает т.н. «четвёртую энергетическую войну». Под ударом опять окажутся объекты генерации, трансформации нашей энергетической системы и т.д. Я бы нашим зрителям и слушателям порекомендовал доставать обратно EcoFlow, генераторы и т.д.

Потому что эти накопления «шахедов», масштабирование их производства, я встречал ряд цифровых показателей – они впечатляют, в негативном отношении. Противник наращивает их производство. И всё это полетит нам на головы, как только температура начнёт снижаться, и нагрузка на энергетическую систему Украины начнёт возрастать», – предупредил Машовец.

«Плюс ракеты – и крылатые, и баллистические. Всё это полетит нам на голову. Поэтому вопрос ПВО и ПРО встанет ближе ко второй половине осени очень острым», – печалился укро-эксперт.

