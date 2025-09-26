Укро-политтехнолог: «В ж..пу благоустройство! Лишь бы тысячи «Фламинго» летели по РФ»

Зеленскому вместо болтовни в ООН следовало бы наладить производство тысяч ракет «Фламинго» в месяц.

Об этом на канале «Politeka» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, бывший штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина обладает ракетой с такими характеристиками – ракета запускается с любой мобильной пусковой точки, летит на 3 тыс.км и несёт тонну заряда, одна такая ракета может целый завод завалить. Поговаривают, что это копия британской ракеты, сделанной совместно с Саудовской Аравией, но неважно. То всё, что надо сделать – это выпускать их сотнями, а лучше тысячами в месяц. И тогда появится фактор, который усадит Путина за стол переговоров, когда у него начнёт гореть вся европейская часть страны.

Вот, чем должен заниматься президент, делать всё, доставать любые деньги. Украинцы ради этого потерпят без развязок, асфальтирования, строительства бассейнов. В Миргороде за время войны выстроили огромный бетонный недостроенный бассейн на миллионы гривен. Так надо подземный завод такой для «Фламинго» строить. И этим лично должен заниматься верховный главнокомандующий, вместо выступлений в ООН, которые, он же сам говорит, особого эффекта иметь не будут», – возмущался Гайдай.