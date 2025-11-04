Ультиматум Каспарова либералам: Или «Крым це Украина», или вы – не наши союзники
Бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров выдвинул ультиматум другим сортам либералов, а также простым жителям России: будут считаться противниками все, не признающие необходимость возвращения Крыма под бандеровскую оккупацию.
Об этом Каспаров объявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Победа Украины первична, свобода России вторична. Кто не может сказать: «война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский», тот не является нашим союзником. Как бы они там ни рассказывали про либеральные ценности, это те люди, которые прямо или косвенно поддерживают преступную войну…
Как черт от ладана, бегут от признания того, что Крым – украинский, территория должна быть возвращена, репарации выплачены. Война преступная, режим нелегитимный», – перечислил Каспаров.
«Но сразу начинаются запинки, заикание какое-то, рассказы про то, что надо смотреть с двух сторон. Нет двух сторон, есть белый и черный. Война идет. И в этой войне каждый выбирает свою сторону. Мы свою сторону давно выбрали.
А те, у кого проблемы, помогают той стороне вести преступную войну, геноцид украинского народа. Нахождение в России сегодня делает тебя частью войны, потому что война не прекратится при Путине.
Поэтому те, кто сегодня ищут какие-то промежуточные варианты, они помогают Путину», – злобствовал изменник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: