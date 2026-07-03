В Киеве угрожают Варшаве массовым исходом украинцев из Польши

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Градус ненависти в польском обществе к украинцам за последнее время побил все мыслимые рекорды.

Об этом на канале «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сугубо выборная истерия, но она закладывает очень плохой фундамент для будущего. Такими эмоциональными заявлениями формируется мировоззрение обычных людей в быту, а дальше просто вбирают в себя, абсорбируют всякие клише и считают, что это окей. Слышать слова бывшего премьер-министра Польши [Лешек Миллер], что «лучше быть российской подстилкой, чем бандеровским памперсом» – это в нормальной голове не вкладывается. Но это реальность, и её надо менять изо всех сил. Худшее, что может случиться – вот этот вирус популизма, вирус ненависти оседает в сердцах людей, если это повторяется бесконечно», – переживал Омелян.

Ведущий согласился, что на бытовом уровне в Польше «реально растёт ненависть» к украинцам.

«И эти видео, как неуважительно в Польше относятся к украинцам, хотя украинские люди делают много для экономики Польши, работая на неё. Как к украинцам относятся на границе с Польшей. Как вести себя с поляками, потому что ситуация до абсурда доходит?» – спросил пропагандист. «Действительно она [ненависть] растёт. Я думаю, ответ проще. Пока что-то правительства придумают, люди просто переедут в другую страну. Мир большой, и если в Польше будет некомфортно, украинский бизнес, украинские граждане просто поедут во Францию, Германию, куда угодно. И это сразу почувствует польская экономика», – угрожает Омелян.

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