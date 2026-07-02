Укро-дипломат поучает Польшу: Вы нам не «старшие братья», дорогу в Брюссель и Вашингтон найдём сами!

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 12:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша больше не является таким уж необходимым Украине «адвокатом» в Европе, Киев нашел собственные подходы к европейским столицам.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший посол Украины в Польше, русофоб Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша больше не является таким уж необходимым Украине «адвокатом» в Европе, Киев нашел собственные...

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«Нам следует снова ждать определенных заявлений и определенного напряжения в украинско-польских отношениях, которые будут связаны с 11 июля, годовщиной чествования жертв Волынской трагедии…

Очевидно, ситуация изменилась, и Польша сейчас для нас не является столь необходимым адвокатом. Польша нам нужна, потому что Польша никуда не исчезает, Польша является членом ЕС и НАТО, и ее партнерство и поддержка нам всегда нужны. И Польша является нашим соседом, и через Польшу проходит очень много логистических путей украинских, и в Европу, и из Европы в Украину.

Но это правда, что на политическом уровне нужно осознать, что Польша может быть нашим партнером, но не обязательно нужно, чтобы она была уже нашим старшим братом, который нас заводит в Европейский Союз или НАТО.

Потому что мы сами уже нашли эти пути, как дойти до Брюсселя, Берлина, Лондона или даже Вашингтона. И поэтому, конечно, в известной степени это нужно переосознать польской элите, переосознать польским политикам, переосознать в том числе и польскому обществу», – заявил Дещица.

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English version :: Читать на английском Укро-дипломат поучает Польшу: Вы нам не «старшие братья», дорогу в Брюссель и Вашингтон найдём сами!

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