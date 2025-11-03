Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители Москвы вспоминают, как ездили в Западную Европу на выходные, россияне по-прежнему «духовно» остаются частью западной цивилизации, у них нет ненависти к американцам, однако даже если отношения когда-то будут нормализованы, Китай останется главным политическим партнером русских.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил московский американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К США у России огромная симпатия. Вы здесь уже много дней, вы говорили с людьми – никакой ненависти нет… Понимаете, в России всегда было – а съездить в Вену на выходные, послушать оперу, сходить в галерею, сходить в Лувр во Франци – мы всегда мыслили так. Но если вы не хотите нас видеть, мы готовы работать с Китаем, мы стали гораздо ближе к Китаю из-за вас, из-за Запада», – заявил Наумов.

По его словам, речь не идёт о поглощении:

«Китай нам близок, Китай сейчас – это наш основной экономический партнер, но если вы идете в японское кафе и едите там суши, вы не становитесь японцем. Так и мы не становимся китайцами».

«Если вы будете считать нас цивилизацией второго порядка, у нас не будет нормальных отношений… Посмотрите, к чему привела попытка считать Китай цивилизацией второго порядка», – уточнил Наумов.

Он продолжил: