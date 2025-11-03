Московский политолог: «в России всегда было – съездить в Вену на выходные, послушать оперу»

Анатолий Лапин.  
03.11.2025 12:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 243
 
Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия, США


Жители Москвы вспоминают, как ездили в Западную Европу на выходные, россияне по-прежнему «духовно» остаются частью западной цивилизации, у них нет ненависти к американцам, однако даже если отношения когда-то будут нормализованы, Китай останется главным политическим партнером русских.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил московский американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К США у России огромная симпатия. Вы здесь уже много дней, вы говорили с людьми – никакой ненависти нет… Понимаете, в России всегда было – а съездить в Вену на выходные, послушать оперу, сходить в галерею, сходить в Лувр во Франци – мы всегда мыслили так. Но если вы не хотите нас видеть, мы готовы работать с Китаем, мы стали гораздо ближе к Китаю из-за вас, из-за Запада», – заявил Наумов.

По его словам, речь не идёт о поглощении:

«Китай нам близок, Китай сейчас – это наш основной экономический партнер, но если вы идете в японское кафе и едите там суши, вы не становитесь японцем. Так и мы не становимся китайцами».

«Если вы будете считать нас цивилизацией второго порядка, у нас не будет нормальных отношений… Посмотрите, к чему привела попытка считать Китай цивилизацией второго порядка», – уточнил Наумов.

Он продолжил:

«Все равно русский человек придет домой, включит Луиса Армстронга, у него будет висеть картина Пикассо, все равно мы остаемся частью этого мира, но духовно, интеллектуально, не политически.

Политически наше будущее с теми, кто готов нас слушать, учитывать наши интересы…

Когда Запад придет к нам, если придет, для того, чтобы устанавливать отношения, ему уже придется учитывать, что наши связи с Китаем гораздо крепче», – заявил Наумов.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить