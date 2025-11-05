В украинском эфире подтвердили бои теробороны с ВСУ

Игорь Шкапа.  
05.11.2025 14:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 768
 
Украинские медиа игнорируют неудобную правду, которая касается войны.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил бывший шеф-редактор сайта «Фокус» Михаил Багинский.

«Когда война только начиналась, в Киеве по ошибке расстреляли собственных военнослужащих и несколько автомобилей с семьями, вот просто всех поубивали. И на самом деле все знали или догадывались о том, что случилось, с самого начала. Но все молчали, в том числе и журналисты тоже, активисты. Пока один человек, который, который относился как раз к касте, имеющей право такие вещи озвучивать. Это был активист националистической организации C14», – сказал гость эфира.

Он добавил, что забыл имя этого националиста, но «ПолитНавигатор» напоминает, что речь идет о киевском неонацисте Сергее Бондаре, предавшем огласке скандальные факты о многочисленных боях теробороны с ВСУ и расстрелах мирных жителей, что выдавалось за действия мифических российских ДРГ.

Бортник подтвердил, что все это имело место.

«У нас даже есть уголовное расстрела колонны вооружённых сил Украины на Шулявке, на проспекте Победы. До сих пор идёт следствие, там родители. Ну, сложное дело, война», – попытался сгладить ситуацию украинский политолог.

