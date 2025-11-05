Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские медиа игнорируют неудобную правду, которая касается войны.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил бывший шеф-редактор сайта «Фокус» Михаил Багинский.

«Когда война только начиналась, в Киеве по ошибке расстреляли собственных военнослужащих и несколько автомобилей с семьями, вот просто всех поубивали. И на самом деле все знали или догадывались о том, что случилось, с самого начала. Но все молчали, в том числе и журналисты тоже, активисты. Пока один человек, который, который относился как раз к касте, имеющей право такие вещи озвучивать. Это был активист националистической организации C14», – сказал гость эфира.

Он добавил, что забыл имя этого националиста, но «ПолитНавигатор» напоминает, что речь идет о киевском неонацисте Сергее Бондаре, предавшем огласке скандальные факты о многочисленных боях теробороны с ВСУ и расстрелах мирных жителей, что выдавалось за действия мифических российских ДРГ.

Бортник подтвердил, что все это имело место.