«Враг глубоко проник в наше сознание» – полковник СБУ боится быть пристреленным на улице
Украинским спецслужбам не следует брать на себя ответственность за причастность к убийствам россиян и рассказывать об этом публично.
С таким предложением в эфире «Киев FM» выступил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я хочу, чтобы мы, наши украинские граждане, сегодня начали критически мыслить и чувствовать, что враг не просто там. Враг у нас здесь в сознании нашем. Это то, что сегодня строит наша власть в нашей стране – вражеская ментальность, которая прибивает инициативность, прибивает патриотичных людей. Она заставляет просто бояться людей выйти на улицу», – рассуждал укро-полковник.
Вспомнил он и убитого в Киеве коллегу по подразделению полковника СБУ Ивана Воронича, отметив, что они с ним никогда не хвастались на ТВ причастностью к убийствам деятелей ЛДНР.
«Это для нас абсурд был, что мы раскрываем какие-то операции. Не стало «Гиви» – он сорвался в лифте. Ладно, кто-то там с ним разобрался. Не стало «Моторолы»… Это тоже хорошо. Взорвались какие-то самолеты? Это тоже хорошо. А причем здесь украинцы? Чем меньше враг знает, тем лучше», – давал советы террорист.
