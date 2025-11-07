Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской столице уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным.

Такие данные озвучены в ходе презентации мониторингового исследования в Киеве, где представили данные по использованию языка в учебных заведениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая Украинского кризисного медиацентра, представляя данные, пожаловалась, что русский язык продолжает оставаться в быту.

«Русский язык еще присутствует в быту. До 30% учеников, учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение постоянных русскоязычных практик и в городе Киеве», – возмущается ведущая.

Она добавила, что Киев задает моду для других регионов.