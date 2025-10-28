Яков Кедми: Почему на Украине до сих пор есть свет?

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 13:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1007
 
Дзен, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия в ответ на удары по своей территории должна была давно разнести на Украине всю энергетику и нефтепереработку.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ответ на удары по своей территории должна была давно разнести на Украине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В отношении того, почему до сих пор на Украине есть электричество – у меня ответа на это нет. То есть, в ответ на попытки поражения энергосистемы России, на Украине давно уже не должно было остаться ни одного нефтеперерабатывающего завода, ни одной работающей электростанции, ни одной линии высоководных передач с запада на Украину и ни одного моста. Почему это до сих пор не сделано? Вопрос легитимный. Ответ – в Кремле», – заявил Кедми.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить