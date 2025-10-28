Яков Кедми: Почему на Украине до сих пор есть свет?
Россия в ответ на удары по своей территории должна была давно разнести на Украине всю энергетику и нефтепереработку.
Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В отношении того, почему до сих пор на Украине есть электричество – у меня ответа на это нет. То есть, в ответ на попытки поражения энергосистемы России, на Украине давно уже не должно было остаться ни одного нефтеперерабатывающего завода, ни одной работающей электростанции, ни одной линии высоководных передач с запада на Украину и ни одного моста. Почему это до сих пор не сделано? Вопрос легитимный. Ответ – в Кремле», – заявил Кедми.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: