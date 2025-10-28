Россия в ответ на удары по своей территории должна была давно разнести на Украине всю энергетику и нефтепереработку.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

