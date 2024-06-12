Занимательная тенденция: Встречи западных лидеров с Зеленским приводят их к неудачам на выборах

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 13:30
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским приводят к поражению лидеров политических сил на выборах. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, Зеленский приносит неудачу своим западным партнерам, о чем говорят минувшие выборы в Европарламент.

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским приводят к поражению лидеров политических сил на выборах....

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«Он же про это не говорит, что там, куда он ездил, там все потерпели поражение. Надо же про это рассказывать было, а он не хочет про это рассказывать. Ездил, помните, в Португалию после Испании, и там эти, которые с ним встречались, тоже проиграли, социалистам, оппозиции, в Европарламент. Зачем они его принимают, я не понимаю. Кто же им приказывает это делать – он их под собой как табуретку выбивает», – заявил Соскин.

Напомним, что часто с Зеленским встречался президент Франции Эммануэль Макрон, политическая сила которого с треском проиграла на последних выборах в Европарламент. Аналогичная ситуация произошла и с партией канцлера Германии Олафа Шольца.

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