Занимательная тенденция: Встречи западных лидеров с Зеленским приводят их к неудачам на выборах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским приводят к поражению лидеров политических сил на выборах. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, Зеленский приносит неудачу своим западным партнерам, о чем говорят минувшие выборы в Европарламент.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Он же про это не говорит, что там, куда он ездил, там все потерпели поражение. Надо же про это рассказывать было, а он не хочет про это рассказывать. Ездил, помните, в Португалию после Испании, и там эти, которые с ним встречались, тоже проиграли, социалистам, оппозиции, в Европарламент. Зачем они его принимают, я не понимаю. Кто же им приказывает это делать – он их под собой как табуретку выбивает», – заявил Соскин.

Напомним, что часто с Зеленским встречался президент Франции Эммануэль Макрон, политическая сила которого с треском проиграла на последних выборах в Европарламент. Аналогичная ситуация произошла и с партией канцлера Германии Олафа Шольца.