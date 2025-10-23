Зе-банда раскатала губу – требует право распоряжаться российскими деньгами по своему усмотрению
Украина призвала ЕС не ограничивать ее в использовании так называемого «репарационного кредита» в 163 миллиона долларов, который хотят выделить Киеву из замороженных российских активов.
Об этом сообщает агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ряд стран ЕС хотят, чтобы кредит, а по факту украденные российские деньги, был в первую очередь направлен на европейские системы вооружения, которые поддержат местную оборонную промышленность.
Тогда как Киев требует, чтобы он мог покупать необходимое для себя и за пределами ЕС.
«Позиция Украины такова, что любые условия подрывают принцип справедливости. Именно жертва, а не доноры или партнёры, должна решать, как удовлетворить свои самые насущные потребности в обороне, восстановлении и компенсациях», — завил агентству главный юридический советник диктатора Владимира Зеленского Ирина Мудра.
Предложение предусматривает, что большая часть средств будет направлена на закупку украинского и европейского оружия, а меньшая часть — на поддержку бюджета, которую Киев также мог бы использовать для закупок за пределами Европы. Кремль счёл этот план незаконным захватом собственности и пригрозил ответными мерами.
