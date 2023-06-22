«Зеленский ставит на медийную войну – ударов по мостам будет больше» – Царёв

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту – это первая ласточка в начинающейся медийной войне, которую на фоне застопорившегося наступления Украина будет вести посредством ракетных ударов и терактов, чтобы попадать в заголовки западных СМИ.

Об этом в эфире «NewsFront» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я накануне писал, что Зеленский будет что-нибудь делать (например, ударить по Чонгарскому мосту – ред.), потому что у него получилась такая ситуация, что наступать он не может. Он может пытаться наступать, но понимает, что шансы продавить оборону российских войск достаточно небольшие. И бросать все резервы, а резервы он ещё не бросил, в наступление – это значит иметь большой риск, что они будут разбиты, и Украина останется без резервов. А Запад давит, потому что если не наступать, то может быть уменьшена или прекращена военная помощь, финансовая помощь, а для Зеленского это смерть. Причём, возможно, даже – не только политическая. Все понимают, что Украина без западной помощи может продержаться некоторое время, можно спорить, какое время, но бесспорно, что Зеленский продержится ещё меньше, его политические конкуренты просто разорвут, и он может просто не успеть сбежать из Украины», – сказал Царёв.

По его словам, на фоне неудач на фронте Зеленский сделает ставку на медийную войну путём обстрелов и терактов.

«У Зеленского выход один. Это сдерживать наступление сейчас, беречь резервы, а войну продолжать больше – медийную. Что значит война? Это когда по телевизору показывают разрушения. Войну можно организовывать на линии фронта, а можно организовывать ударами по мостам, по жилым зданиям, по нефтеперерабатывающим заводам, по атомным станциям – события, которые будут в мировых СМИ. Если они будут в мировых СМИ, значит, война идёт, значит, Зеленский каким-то образом воюет. Для него хуже всего, если про него будут забывать. Надо понимать, что сейчас он будет подходить к таким действиям. Для этого им нужны ракеты, которые будут бить на дальние расстояния, и для этого им нужны самолёты», – объяснил экс-депутат.

«Если не будем проводить мобилизацию, мы тоже не сможем пойти в наступление. То есть фронт застынет. Но при этом Зеленскому важно организовывать войну, и для этого им нужны самолёты. По этой причине Зеленский просит эти ракеты. Не для того, чтобы наступать и продавливать фронт. Для того, чтобы наносить удары по российской территории и продолжать войну, это будет ракетная война – удары по зданиям, по заводам и так далее. Вот, для чего ему нужны самолёты. Он рассчитывает, что сейчас он затянет время, получит самолёты, и война перейдёт в другую фазу. В этой ситуации, когда он загнан в угол, он способен на самые страшные преступления, в общем, удар по Чонгарскому мосту – это ещё не то событие. Он может вытворить что угодно, любые провокации. То, что рано или поздно удары по мостам стали бы наносить, это было очевидно», – добавил Царёв.