Зеленский в Германии сделал ставку на недругов России

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский в ходе визита в Германию предпочел провести встречи только с теми партиями Бундестага, что имеют антироссийскую репутацию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не обратил внимания, что Зеленский встретился в Берлине ещё с представителями двух партий, очень показательный момент был. Если бы он встретился с представителями правящей коалиции – социал-демократами, христианским союзом, но он встретился с «зелёными» «Союз 90» и встретился с ХДС, одной из правящих. «Зелёные» и ХДС известны своей жёсткой позицией по отношению к России», – сказал Сергиенко.

«Если посмотреть на их фотографии, такая маленькая коморка, вот сидит Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Хоппнер сидит и Зеленский, то есть, очень узкий коллектив…Оказалось, он ушёл оттуда ни с чем. Это говорит о том, что в очередной раз его просто прокатали за бесплатно в Европу с почестями», – рассказал выступающий.