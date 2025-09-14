«Жаль, что не в Белоруссию»: ВСУшник признал, что российские дроны в Польшу перенаправила Украина
Инцидент с российскими дронами в Польше не является атакой на страну НАТО.
Об этом в интервью «Новости live» заявил бывший боевик Автомайдана, а ныне ВСУшник Юрий Касьянов, специализирующийся на дронах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что залетели дроны в Польшу, я не вижу здесь никакой конспирологии – как человек, который причастен к производству и разработке дронов. Это была или ошибка операторов, планировавших маршруты этих дронов с территории РФ, или так сработал РЭБ и увел их в сторону. И, к сожалению, они полетели в Польшу, а не в Беларусь, как бывало раньше», – сказал Касьнов.
Ведущая, учитывая нарративы украинской пропаганды в духе «Россия осознанно атаковала НАТО», явно ожидала не такого ответа, и начала говорить, что эти дроны пролетели слишком большое расстояние.
Ее собеседник заметил, что это не проблема – у БПЛА просто уменьшается вес боевой части, что, по его словам, делает и Украина для увеличения дальности полета.
«Я думаю, что эти дроны должны были попасть по каким-то нашим объектам, возможно, во Львове. Но видите, как вышло. Так что у меня нет никакой конспирологии. Я не думаю, что это была запланированная атака по государству НАТО или просто демонстрация силы, как говорят. Просто это техническая ошибка, на мой взгляд, или это следствие работы нашего РЭБа», – повторил Касьянов.
