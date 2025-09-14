Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инцидент с российскими дронами в Польше не является атакой на страну НАТО.

Об этом в интервью «Новости live» заявил бывший боевик Автомайдана, а ныне ВСУшник Юрий Касьянов, специализирующийся на дронах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что залетели дроны в Польшу, я не вижу здесь никакой конспирологии – как человек, который причастен к производству и разработке дронов. Это была или ошибка операторов, планировавших маршруты этих дронов с территории РФ, или так сработал РЭБ и увел их в сторону. И, к сожалению, они полетели в Польшу, а не в Беларусь, как бывало раньше», – сказал Касьнов.

Ведущая, учитывая нарративы украинской пропаганды в духе «Россия осознанно атаковала НАТО», явно ожидала не такого ответа, и начала говорить, что эти дроны пролетели слишком большое расстояние.

Ее собеседник заметил, что это не проблема – у БПЛА просто уменьшается вес боевой части, что, по его словам, делает и Украина для увеличения дальности полета.