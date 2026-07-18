На Украине признали, что опасаются «непотопляемого авианосца» Черноморского флота

Елена Острякова.  
18.07.2026 15:04
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска, находящиеся в Крыму, наносят существенный ущерб Украине.

Об этом капитан первого ранга в запасе, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко заявил на круглом столе в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска, находящиеся в Крыму, наносят существенный ущерб Украине. Об этом капитан первого ранга...

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«Для нас сейчас острая угроза – это остров Крым. Скорее это остров, чем полуостров. Там находится много российских формирований, там стартуют их крылатые ракеты, там находятся дроны, ракеты «Искандер», и они постоянно каждый день атакуют наши приморские территории.

И то же самое касается Кинбургского полуострова. Время подлета этих средств воздушного нападения до наших портов Николаев, Очаков, Одесса составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Реагировать тяжело», – посетовал Рыженко, от бессилия неправильно употребляя географические термины.

По его словам, сейчас в украинских черноморских портах заблокировано много турецких судов.

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