На Украине признали, что опасаются «непотопляемого авианосца» Черноморского флота

Российские войска, находящиеся в Крыму, наносят существенный ущерб Украине.

Об этом капитан первого ранга в запасе, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко заявил на круглом столе в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас сейчас острая угроза – это остров Крым. Скорее это остров, чем полуостров. Там находится много российских формирований, там стартуют их крылатые ракеты, там находятся дроны, ракеты «Искандер», и они постоянно каждый день атакуют наши приморские территории.

И то же самое касается Кинбургского полуострова. Время подлета этих средств воздушного нападения до наших портов Николаев, Очаков, Одесса составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Реагировать тяжело», – посетовал Рыженко, от бессилия неправильно употребляя географические термины.