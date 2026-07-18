Сербская оппозиция возмущена тем, что президент страны Александр Вучич пригласил украинского узурпатора Владимира Зеленского в Белград.



Об этом депутат парламента Сербии, лидер партии «Двери» Иван Костич заявил в интервью Олегу Шаландину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вучич пригласил Зеленского в Белград. Русские СМИ не писали об этом. Вучич шаг за шагом предает суверенитет Сербии. Если осенью Зеленский приедет в Белград, это станет новой проблемой для Сербии. Мы ждем Зеленского и устроим прием ему в Белграде», – сказал Костич.

По его словам, новый украинский посол в Сербии Александр Литвиненко, бывший руководитель СВР, проводит активную работу, чтобы оторвать Белград от России. Он в частности организовал выступление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в сербском парламенте.