«Это позор. Многие люди не могли поверить». Вучич тайно пригласил Зеленского в Белград
Сербская оппозиция возмущена тем, что президент страны Александр Вучич пригласил украинского узурпатора Владимира Зеленского в Белград.
Об этом депутат парламента Сербии, лидер партии «Двери» Иван Костич заявил в интервью Олегу Шаландину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вучич пригласил Зеленского в Белград. Русские СМИ не писали об этом. Вучич шаг за шагом предает суверенитет Сербии. Если осенью Зеленский приедет в Белград, это станет новой проблемой для Сербии. Мы ждем Зеленского и устроим прием ему в Белграде», – сказал Костич.
По его словам, новый украинский посол в Сербии Александр Литвиненко, бывший руководитель СВР, проводит активную работу, чтобы оторвать Белград от России. Он в частности организовал выступление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в сербском парламенте.
«Неслучайно Стефанчук приехал в Белград и выступил в Народной Скупщине. Спикер Скупщины Анна Брнабич открыто любит Украину и поддерживает бандеровский режим Зеленского. Про все это президент Сербии молчит. Он был тогда, когда Стефанчук говорил очень плохие вещи по поводу России и нашего исторического отношения к ней. Я думаю, что то неслучайно, и сейчас Сербия много работает с Украиной в плане военной и гуманитарной поддержки. Это был позор для Сербии. Многие люди не могли поверить, что они устроили это в Белграде», – сказал Костич.
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