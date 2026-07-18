«Чуть больше Словакии и без выхода к морю»: К чему ведёт Украину Зеленский

Игорь Шкапа.  
18.07.2026 15:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Чем больше киевский режим будет следовать политике, продвигаемой диктатором Зеленским, тем больше шансов потери новых территорий.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем больше киевский режим будет следовать политике, продвигаемой диктатором Зеленским, тем больше шансов потери...

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«В России есть очень много сторонников именно того, что необходимо, чтобы украинская государственность перестала существовать, а Украина фактически прекратила своё существование. Я уже давно говорил о том, Украина рискует потерять юг», – сказал эксперт.

Впрочем, он считает, что государственность свою на определенной территории Украина сохранит.

«Другое дело – в каких границах она будет. Вот чем дольше будет вот это безобразие, которое сегодня предлагает Зеленский, тем больше шансов, что Украина останется не только без Донбасса, но без Харькова, Одессы, Николаева и других крупных городов. Будет чуть больше Словакии, например, государство без выхода к морю и так далее. Чтобы этого не случилось, я постоянно говорю о том, что необходимо думать», – опасается Бондаренко.

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English version :: Читать на английском «Чуть больше Словакии и без выхода к морю»: К чему ведёт Украину Зеленский

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