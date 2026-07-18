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Чем больше киевский режим будет следовать политике, продвигаемой диктатором Зеленским, тем больше шансов потери новых территорий.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России есть очень много сторонников именно того, что необходимо, чтобы украинская государственность перестала существовать, а Украина фактически прекратила своё существование. Я уже давно говорил о том, Украина рискует потерять юг», – сказал эксперт.

Впрочем, он считает, что государственность свою на определенной территории Украина сохранит.