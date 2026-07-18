«Чуть больше Словакии и без выхода к морю»: К чему ведёт Украину Зеленский
Чем больше киевский режим будет следовать политике, продвигаемой диктатором Зеленским, тем больше шансов потери новых территорий.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В России есть очень много сторонников именно того, что необходимо, чтобы украинская государственность перестала существовать, а Украина фактически прекратила своё существование. Я уже давно говорил о том, Украина рискует потерять юг», – сказал эксперт.
Впрочем, он считает, что государственность свою на определенной территории Украина сохранит.
«Другое дело – в каких границах она будет. Вот чем дольше будет вот это безобразие, которое сегодня предлагает Зеленский, тем больше шансов, что Украина останется не только без Донбасса, но без Харькова, Одессы, Николаева и других крупных городов. Будет чуть больше Словакии, например, государство без выхода к морю и так далее. Чтобы этого не случилось, я постоянно говорю о том, что необходимо думать», – опасается Бондаренко.
English version :: Читать на английском «Чуть больше Словакии и без выхода к морю»: К чему ведёт Украину Зеленский