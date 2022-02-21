Американский уик-энд в Одессе. Устрашение Путина

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«Героям 2 мая трижды слава!», — кричали их заводилы. В толпе ни одного знакомого лица, а на лицах — все признаки вырождения, о которых я когда-либо читала. «Німі на панщину ідуть i діточок своїх ведуть».

По Одессе опять прошли мертвецы, зомби (все, что умеют – это нести смерть), назвав свое шествие «Марш единства». «Свято» или «скорбота» – не знаю, у украинцев это не различается. А что до единства, то всех их, устроивших лежбище в Одессе, объединяло не одесское происхождение.

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На марш пришли профессиональные провокаторы, элита института нацпамяти уголовной наружности, АТОшники, депутаты (каждой твари по паре, только из ОПЗЖ никого не было) и бывшие пациенты психиатрической больницы, претерпевшей из-за медицинской реформы сильное сокращение.

Обратите внимание на флаги – помимо желто-голубых, наблюдались американские, как и положено служивой колонии, и грузинские, а кое-где мелькали змагары со своими символами слабоумия и отваги. И каждый из них, как умел, грозил Путину – плакаты пестрели оскорблениями и ценной информацией о том, что водки у участников «ходы» почему-то нет. С другой стороны, им и не надо.

Но этого было мало! Катастрофически мало! Требовалось замутить такое, чтобы дух сперло, и тот вражина, который следит за происходящим в Одессе со спутника из Космоса, вообще обгадился. Так зомби и порешили – оскверним флаг. Но с триколором нельзя – в полицию заберут. Поэтому выволокли откуда-то флаг несуществующей Партии регионов, и давай по нему елозить. Вдруг смотрят – а на флаге-то изображение Украины, причем, идеологически верное, еще с Крымом. Но умище! Умище-то никуда не денешь, поэтому какой-то мольфар (или просто не чешется-не моется) взял да и вырезал ножом изображение нэньки, и только уже потом «тупу-тупу ногамы, сколю тэбэ рогамы».

«Мы смогли продемонстрировать Путину, что никто его здесь не ждет», – прокомментировал происходящее депутат с пониженной социальной ответственностью Алексей Гончаренко.

Его коллега по порошенковской партии Ярослава Витко поддержала посыл:

«Пусть в Кремле даже не мечтают, что их здесь будут ждать — одесситы если и встретят «братьев» с цветами, то только с «Гиацинтами», «Пионами», «Акациями» и другими артиллерийскими установками».

«Ось тобі х..й, ху..о кремлядське. Переможемо!», — высказался известный ученый, глава Южного межрегионального отдела института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Так они еще походили с флагами, культурный, он же русский исторический центр города пометили, и на сеновал.

Но это в воскресенье было, а накануне, в субботу, для тех же самых целей – устрашения Путина – на Приморский бульвар к Дюку согнали курсантов военных вузов и велели им выстроиться в тризуб. Ведь, согласно календарю мольфара, простите, украинскому календарю, следовало молиться на государственный герб.

«В это сложное время каждое патриотическое мероприятие как никогда актуально!», — одухотворенно, словно речь о платежках за газ, заявила руководитель областного центра патриотического воспитания детей и молодежи Наталья Михайленко.

Так что, Путин, ты там знай, если нападешь, эти вмиг в тризуб выстроятся! Ух! Ыть!

И только людей они по-настоящему жгут.