Брюссель не заставит Венгрию отказаться от закупок российских энергоресурсов – Сийярто

Венгрия продолжит закупать российские энергоресурсы, а требования Евросоюза отказаться от этого – это демонстрация отсутствия здравого смысла.

Об этом в рамках «Российской энергетической недели» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы придерживаемся своего суверенного права выбирать и определять энергобаланс для нашей страны таким образом, чтобы он служил на благо нашей страны, и мы никогда не позволим никому оказывать на нас давление или давление на нас в принятии решения относительно безопасности поставок. На данный момент, учитывая энергобаланс Венгрии, можно говорить о том, что мы в безопасном положении, что касается газа. У нас долгосрочные контракты с «Газпромом». Но, безусловно, мы и закупаем газ и энергоносители из других источников…

Если нас отрежут от поставок российского газа, то оставшаяся инфраструктура не позволит нам обеспечить достаточные поставки энергоносителей в нашу страну. Поэтому на данный момент у нас диверсифицированная система. Но вот сейчас мы сталкиваемся с давлением, и мы можем оказаться в ситуации, где мы будем полностью зависимы. И вот этого мы никогда не допустим», – заявил Сийярто.