«У России заканчиваются ракеты» – в прошлом. Теперь украинцев оболванивают по-новому
Украинская пропаганда продолжает оболванивать население байками о скором крахе экономики России, хотя золотовалютные резервы там растут, а вот курс гривны, напротив, становится всё хуже.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Его внимание обратили на то, что только за январь золотовалютные резервы России увеличились на 78 миллиардов долларов и поинтересовались, как долго будет украинцам рассказывать, что деньги у РФ вот-вот закончатся.
«Сколько бы там ни прибавилось, найдутся те, кто будет рассказывать о том, что «у агрессора экономика трещит уже по швам», «вот-вот деньги кончатся»… Как говорится, если такие голоса «зажигают», значит это кем-то уже оплачено. Поэтому найдут, естественно, какие-то узкие места. В любой экономике можно найти какие-то точки, а дальше выстроить целую аналогическую цепочку.
Я не раз приводил то, что золотовалютные резервы там хорошо за 700 миллиардов, но сравните с тем, что у нас началось проедание, пытаются спасти валютный курс, поскольку гривна начала проседать. Частично это удаётся, но это проедание золотовалютных резервов, которых в 12 раз меньше, чем в России», – сказал Золотарев.
