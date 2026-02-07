«У России заканчиваются ракеты» – в прошлом. Теперь украинцев оболванивают по-новому

Игорь Шкапа.  
07.02.2026 22:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1019
 
Россия, Украина


Украинская пропаганда продолжает оболванивать население байками о скором крахе экономики России, хотя золотовалютные резервы там растут, а вот курс гривны, напротив, становится всё хуже.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Его внимание обратили на то, что только за январь золотовалютные резервы России увеличились на 78 миллиардов долларов и поинтересовались, как долго будет украинцам рассказывать, что деньги у РФ вот-вот закончатся.

«Сколько бы там ни прибавилось, найдутся те, кто будет рассказывать о том, что «у агрессора экономика трещит уже по швам», «вот-вот деньги кончатся»… Как говорится, если такие голоса «зажигают», значит это кем-то уже оплачено. Поэтому найдут, естественно, какие-то узкие места. В любой экономике можно найти какие-то точки, а дальше выстроить целую аналогическую цепочку.

Я не раз приводил то, что золотовалютные резервы там хорошо за 700 миллиардов, но сравните с тем, что у нас началось проедание, пытаются спасти валютный курс, поскольку гривна начала проседать. Частично это удаётся, но это проедание золотовалютных резервов, которых в 12 раз меньше, чем в России», – сказал Золотарев.



