Украинская пропаганда продолжает оболванивать население байками о скором крахе экономики России, хотя золотовалютные резервы там растут, а вот курс гривны, напротив, становится всё хуже.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Его внимание обратили на то, что только за январь золотовалютные резервы России увеличились на 78 миллиардов долларов и поинтересовались, как долго будет украинцам рассказывать, что деньги у РФ вот-вот закончатся.