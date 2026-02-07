Готовятся к схватке за Одессу и Приднестровье: НАТО срочно строит две трассы для переброски оружия по цепочке Румыния-Молдова-Украина
Страны западного блока выделили несколько миллиардов евро на строительство двух автомагистралей из Румынии в Молдову и на Украину.
Об этом в Гудзонском институте США (также называемый «Институтом войны», нежелательная в РФ организация) заявила глава МИД Румынии Оана Цойю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Действует программа «Save» на 150 миллиардов евро. Это долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой для европейцев, которые они могут использовать для инвестиций в обеспечение своей долгосрочной безопасности.
После Польши вы стали второй страной по объёмам суммы из этого фонда. 16 миллиардов евро, часть из которых будут направлены на строительство автомагистралей А7 и А8, что актуально в контексте создания коридора с севера на юг, соединяющего Румынию с Молдовой и в перспективе с Украиной», – попросил прокомментировать ведущий.
«Вы правы, когда говорите, что в число двух стран, получивших больше всего средств на реализацию наших планов, входят Польша и Румыния. И это не случайно, ведь мы также являемся странами, которые инвестировали больше всех в свою оборону, если посмотреть на уровень модернизации.
Для Румынии, а также для НАТО и Европы в целом очень важно развивать инфраструктуру. Нужно обеспечить возможность перемещения военной техники по дорогам», – ответила Цойю.
«Очень важно завершить их строительство в кратчайшие сроки. Поэтому важно, чтобы у нас были на это средства, потому что улучшение сообщений с Молдовой и Украиной может иметь и военный аспект, хотя мы надеемся, что до этого не дойдет. Но это сразу же дает экономический эффект», – подытожила румынка.
