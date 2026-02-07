«ВСУ на пределе!» – в Киеве жалуются на массовые обморожения солдат, но обещают «победу следующей зимой»

Вадим Москаленко.  
07.02.2026 22:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Киеву нужно срочно заключать перемирие, потому что моральное и физическое истощение ВСУ подходит к своему пределу.

Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявила руководительница капелланской службы «Дом Корнелия» Елена Легенчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву нужно срочно заключать перемирие, потому что моральное и физическое истощение ВСУ подходит к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В прошлом году у нас не было столько запросов, как в этом. А сейчас ребята на передовой просят всё то же самое, только втрое больше.

Не знаю, какой будет следующая зима, но очень надеюсь, что в этом году война закончится. Потому что человеческий ресурс, мне кажется, имеет предел. И я очень хочу, чтобы в следующую зиму мы праздновали победу», – сказала Легенчук.

«А в эту зиму очень много обморожений. Я много общаюсь с медиками, езжу, передаём медикаменты. И каждый день у них обморожения. Особенно те ребята, которые копают.

Ещё и не всегда признаются, и в некрозы переходит это всё. Поэтому зима очень тяжёлая», – добавила выступающая.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить