Киеву нужно срочно заключать перемирие, потому что моральное и физическое истощение ВСУ подходит к своему пределу.

Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявила руководительница капелланской службы «Дом Корнелия» Елена Легенчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом году у нас не было столько запросов, как в этом. А сейчас ребята на передовой просят всё то же самое, только втрое больше.

Не знаю, какой будет следующая зима, но очень надеюсь, что в этом году война закончится. Потому что человеческий ресурс, мне кажется, имеет предел. И я очень хочу, чтобы в следующую зиму мы праздновали победу», – сказала Легенчук.