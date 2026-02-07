«ВСУ на пределе!» – в Киеве жалуются на массовые обморожения солдат, но обещают «победу следующей зимой»
Киеву нужно срочно заключать перемирие, потому что моральное и физическое истощение ВСУ подходит к своему пределу.
Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявила руководительница капелланской службы «Дом Корнелия» Елена Легенчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В прошлом году у нас не было столько запросов, как в этом. А сейчас ребята на передовой просят всё то же самое, только втрое больше.
Не знаю, какой будет следующая зима, но очень надеюсь, что в этом году война закончится. Потому что человеческий ресурс, мне кажется, имеет предел. И я очень хочу, чтобы в следующую зиму мы праздновали победу», – сказала Легенчук.
«А в эту зиму очень много обморожений. Я много общаюсь с медиками, езжу, передаём медикаменты. И каждый день у них обморожения. Особенно те ребята, которые копают.
Ещё и не всегда признаются, и в некрозы переходит это всё. Поэтому зима очень тяжёлая», – добавила выступающая.
