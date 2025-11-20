Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина якобы на протяжении столетий воюет с Россией, но регулярно ей проигрывает.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ICTV заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Кто-то считает, что этот конфликт идет с 2014 года. Да нет, исторических справок достаточно. Это база, которую должен знать каждый украинец. Мы воюем на протяжении столетий с Российской Федерацией. Все наши предки проиграли войну России, и Украина была так или иначе порабощена», – уверяет он.

Запутавшись в воображаемой статистике, боевик говорит, что на протяжении «столетних войн России против Украины» русские якобы «уничтожили 40 миллионов украинцев в течение столетия», а сейчас в стране проживает не более 3о миллионов. О том, что при Российской империи и СССР население Украины (Малороссии) постоянно росло, достигнув численности в 52 миллиона человек в 1991 году, Федоренко решил умолчать.

«Чтобы завершилась война с Россией, мы должны обеспечить тот результат, когда на месте Красной площади будут квакать жабы, а желательно, чтобы и жабы не квакали. То есть полное разрушение Российской Федерации», – трепался укро-нацист.

При этом он считает, что остальной мир не заинтересован в распаде ядерного государства на части.