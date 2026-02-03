Зе-депутат: В ТЦК работают садисты с психическими отклонениями

В ТЦК работают люди с психическими проблемами, получающие удовольствие от издевательств над людьми.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога MayiakUA заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш.

«Видите, какие там работают сотрудники, и весь этот схематоз. Конечно, если бы в какой-то момент вдруг было бы чудо и решение сверху, мол, все, это мы прекращаем, комплектуем силы обороны исключительно на добровольных началах, тогда основы схематоза разрушаются», – отметил депутат.

При этом он признает, что такой подход встретил бы сопротивление внутри ТЦК.

«Понятно, что это вызвало бы определенный протест у тех, кто так легко может еще и издеваясь… а есть же наверное эти, которые занимаются бусификацией, они, я думаю, что имеют отклонения разной степени в психологии. Они, наверное, даже получают удовольствие (какие-то имеют садистские отклонения), когда издеваются над другими людьми. Это все-таки мы видим. Это тоже оромный негатив и для наших партнеров за границей, они же не слепы, плюс там есть куча своих институтов, работающих в Украине.

Они это все видят. Несмотря на то, что мы стараемся как-то это скрывать, рассказывать, про какие-то фейки, еще что-то. Простите, когда условно брат брату рассказывает, то какой там фейк. Неадекватно все это списывать на фейки», – сказал Мазураш.