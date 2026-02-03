В Осло торопят: Медлить нельзя – нужно растратить российские активы до выборов

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 687
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Финансы


Европа должна как можно быстрее направить замороженные российские активы на войну, потому что после выборов в странах-членах ЕС этого сделать уже не получится.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила профессор Варшавской школы экономики Катаржина Писарска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов долларов. Передайте их в фонд, которым может управлять Еврокомиссия, или комитет всех государств-членов, или что-то еще.

Или передайте его Украине на закупку оружия и поддержание страны. Это дает Украине 2-3 года на выживание.

Это перспектива, которая меняет политические расчеты Путина, который сейчас думает: о, в следующем году Ле Пен победит во Франции – и всё, игра окончена.

А так деньги будут поступать на Украину в течение, минимум, двух лет – без каких-либо политических условий. Что бы ни происходило в европейском политическом цикле, это не изменится. Так что это вопрос номер один», – рассуждала она.

Полячка считает, что в экономическом плане у России тоже заканчивается время.

«Она может продержаться год, но не может обеспечить долгосрочное здоровье. Помогите Украине!

Если мы этого не сделаем, то с таким же успехом мы сможем подготовиться к гораздо более масштабной войне в перспективе от двух до пяти лет», – пугала она.

