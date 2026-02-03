В Осло торопят: Медлить нельзя – нужно растратить российские активы до выборов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна как можно быстрее направить замороженные российские активы на войну, потому что после выборов в странах-членах ЕС этого сделать уже не получится.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила профессор Варшавской школы экономики Катаржина Писарска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов долларов. Передайте их в фонд, которым может управлять Еврокомиссия, или комитет всех государств-членов, или что-то еще. Или передайте его Украине на закупку оружия и поддержание страны. Это дает Украине 2-3 года на выживание. Это перспектива, которая меняет политические расчеты Путина, который сейчас думает: о, в следующем году Ле Пен победит во Франции – и всё, игра окончена. А так деньги будут поступать на Украину в течение, минимум, двух лет – без каких-либо политических условий. Что бы ни происходило в европейском политическом цикле, это не изменится. Так что это вопрос номер один», – рассуждала она.

Полячка считает, что в экономическом плане у России тоже заканчивается время.