Перемога близка: скоро погоним генерала Мороза – в Киеве призывают ждать весны
Украинское руководство рассчитывает, что сильные морозы закончатся, и можно будет дальше гнуть свою линию на переговорах.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В такой ситуации возникает вопрос: «а какие уступки Украиной будут предложены взамен того, что Москва откажется от своего преимущества?» Всё лежит на столе, теперь выбираем только правильные карты, и политикам определять будущее развитие этой войны на ближайшие недели-месяцы…
Маркером будет, если Россия сейчас нанесёт удар до переговоров, массированный удар по Украине – означает, что ничего там особенно позитивного не стоит ждать от переговоров», – сказал Бортник.
Однако он предположил, что в Киеве хотят попробовать переждать ситуацию.
«В Украине рассчитывают, что это последние сильные морозы. И дальше пойдёт уже постепенное потепление, вплоть до весны. Могут быть заморозки, но больших морозов не будет.
Если этот фактор уже больше не сыграет, в Украине будет объявлена победа над генералом Морозом, победа над генералом Путиным. Весна, более позитивное настроение, общество будет более готово терпеть.
Ну, и вероятность уступок со стороны Украины, каких-то глубоких компромиссов – снизится в этой части», – откровенничал укро-политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: