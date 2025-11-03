«Его терпение на исходе»: Посол США в Лондоне о мыслях Трампа о Путине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает получать доходы от продажи своей нефти и газа, поскольку даже часть стран Европы не отказались от торговли с русскими.

Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил посол США в Великобритании Уоррен Стивенс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

