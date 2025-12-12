«Русские взломали образцовую линию обороны» – укро-военкор о потере Северска
Если бы вся украинская оборона была построена, как вокруг Северска, ход войны мог бы пойти иначе.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, сейчас уже противник находится в самом городе, и бои идут в городской застройке [об освобождении Северска уже заявили в Минобороны РФ]. Это действительно неприятный удар.
Потому что фронт и то, как держали фронт вокруг Северска, это на самом деле было образцом для того, как должна быть построена линия обороны и на что она должна опираться, наверное, на всех участках фронта. Это был пример», – причитал Пападин.
«Конечно, учитывая монотонные постоянные атаки и постоянное пополнение подразделений РФ на этом направлении на четвертый год войны, Северск – это пример того, как должна была быть построена оборона на всей линии фронта», – скулил укро-военкор.
