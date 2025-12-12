«Русские взломали образцовую линию обороны» – укро-военкор о потере Северска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы вся украинская оборона была построена, как вокруг Северска, ход войны мог бы пойти иначе.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, сейчас уже противник находится в самом городе, и бои идут в городской застройке [об освобождении Северска уже заявили в Минобороны РФ]. Это действительно неприятный удар. Потому что фронт и то, как держали фронт вокруг Северска, это на самом деле было образцом для того, как должна быть построена линия обороны и на что она должна опираться, наверное, на всех участках фронта. Это был пример», – причитал Пападин.