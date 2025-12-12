«Трамп всегда был твёрдым сторонником Путина!» – британский полковник

Максим Столяров.  
12.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 126
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон оказывает давление на Украину, потому что Дональд Трамп со своего первого срока якобы был последовательным сторонником Москвы.

Об этом на канале «Силиконовая долина» заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США постоянно меняют свою точку зрения, создавая впечатление, что склоняются к украинской стороне. Но они всегда возвращаются к позиции, которая выгодна России, что, кажется, оказывает чрезмерное давление на Украину по разным причинам.

Сейчас мы находимся в одной из тех фаз, когда Трамп принижает Украину, принижает Зеленского и фактически повторяет не только российские нарративы, но и полностью поддерживает стратегии, которые выгодны Кремлю», – возмутился ведущий.

«Трамп явно поддерживает Россию с момента встречи в Хельсинки во время своего первого срока. Вы знаете, та встреча в Хельсинки, когда он приехал без переводчика, и все, о чем они договорились с Путиным на той встрече, сейчас воплощается в жизнь. В этом нет никаких сомнений», – ответил Грант.

«Вы говорите, что он постоянно меняет свою позицию. Я не уверен, что это так. Я думаю, что Трамп был последовательным сторонником Путина с тех пор, как пришел в политику. Так что я не думаю, что здесь есть что-то новое.

Я думаю, что то, что кажется непоследовательностью, на самом деле является уступками его собственному сообществу и членам Конгресса, которые поддерживают Украину.

Так что я думаю, что он оставался последовательным, но время от времени бросал им кость, чтобы они были довольны и не нападали на него публично. Так что то, что мы видим на поверхности, кажется непоследовательным. Но на самом деле это довольно твердая позиция в поддержку России.

И я думаю, что это, пожалуй, самое опасное время для западного мира со времен Второй мировой войны», – подытожил британский полковник.

