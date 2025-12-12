«Трамп всегда был твёрдым сторонником Путина!» – британский полковник
Вашингтон оказывает давление на Украину, потому что Дональд Трамп со своего первого срока якобы был последовательным сторонником Москвы.
Об этом на канале «Силиконовая долина» заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«США постоянно меняют свою точку зрения, создавая впечатление, что склоняются к украинской стороне. Но они всегда возвращаются к позиции, которая выгодна России, что, кажется, оказывает чрезмерное давление на Украину по разным причинам.
Сейчас мы находимся в одной из тех фаз, когда Трамп принижает Украину, принижает Зеленского и фактически повторяет не только российские нарративы, но и полностью поддерживает стратегии, которые выгодны Кремлю», – возмутился ведущий.
«Трамп явно поддерживает Россию с момента встречи в Хельсинки во время своего первого срока. Вы знаете, та встреча в Хельсинки, когда он приехал без переводчика, и все, о чем они договорились с Путиным на той встрече, сейчас воплощается в жизнь. В этом нет никаких сомнений», – ответил Грант.
«Вы говорите, что он постоянно меняет свою позицию. Я не уверен, что это так. Я думаю, что Трамп был последовательным сторонником Путина с тех пор, как пришел в политику. Так что я не думаю, что здесь есть что-то новое.
Я думаю, что то, что кажется непоследовательностью, на самом деле является уступками его собственному сообществу и членам Конгресса, которые поддерживают Украину.
Так что я думаю, что он оставался последовательным, но время от времени бросал им кость, чтобы они были довольны и не нападали на него публично. Так что то, что мы видим на поверхности, кажется непоследовательным. Но на самом деле это довольно твердая позиция в поддержку России.
И я думаю, что это, пожалуй, самое опасное время для западного мира со времен Второй мировой войны», – подытожил британский полковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: