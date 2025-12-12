Вашингтон оказывает давление на Украину, потому что Дональд Трамп со своего первого срока якобы был последовательным сторонником Москвы.

Об этом на канале «Силиконовая долина» заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США постоянно меняют свою точку зрения, создавая впечатление, что склоняются к украинской стороне. Но они всегда возвращаются к позиции, которая выгодна России, что, кажется, оказывает чрезмерное давление на Украину по разным причинам. Сейчас мы находимся в одной из тех фаз, когда Трамп принижает Украину, принижает Зеленского и фактически повторяет не только российские нарративы, но и полностью поддерживает стратегии, которые выгодны Кремлю», – возмутился ведущий.

«Трамп явно поддерживает Россию с момента встречи в Хельсинки во время своего первого срока. Вы знаете, та встреча в Хельсинки, когда он приехал без переводчика, и все, о чем они договорились с Путиным на той встрече, сейчас воплощается в жизнь. В этом нет никаких сомнений», – ответил Грант.