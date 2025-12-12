США и не думают отказываться от уникального украинского полигона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока не хотят прекращения войны на Украине, потому что больше им негде приобрести опыт масштабной современной войны.

Об этом на канале «БелТА» заявил политолог Сергей Карнаухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы же понимают, что война еще не достигла предела инновационного развития. Каждый день меняется технологическая составляющая войны. Представите, почему мы ядерную войну не начинаем? Потому что весь мир понимает, что летальность ядерной войны 100%. Две стороны выстрелили, две погибли. Эти боевые действия по летальности скоро приблизятся к атомной. Вот это надо понимать. Это технологии. И это не просто дроны. Вот, например, ты смотришь украинское эшелонирование операторами БПЛА фронта, а там ведь линии разные. Первая линия – фпв, которые бьют по передовым позициям. На второй линии стоят перехватчики, которые занимаются только перехватами наших ударных дронов и разведчиков», – сказал Карнаухов.