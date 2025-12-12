США и не думают отказываться от уникального украинского полигона

12.12.2025
Страны западного блока не хотят прекращения войны на Украине, потому что больше им негде приобрести опыт масштабной современной войны.

Об этом на канале «БелТА» заявил политолог Сергей Карнаухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы же понимают, что война еще не достигла предела инновационного развития. Каждый день меняется технологическая составляющая войны.

Представите, почему мы ядерную войну не начинаем? Потому что весь мир понимает, что летальность ядерной войны 100%. Две стороны выстрелили, две погибли.

Эти боевые действия по летальности скоро приблизятся к атомной. Вот это надо понимать. Это технологии. И это не просто дроны.

Вот, например, ты смотришь украинское эшелонирование операторами БПЛА фронта, а там ведь линии разные. Первая линия – фпв, которые бьют по передовым позициям. На второй линии стоят перехватчики, которые занимаются только перехватами наших ударных дронов и разведчиков», – сказал Карнаухов.

«Третья линия – это наблюдатели, которые должны координировать ведение боевых действий. Еще одна линия – это дроноводы, которые запускают там Бабу-Ягу. И ты понимаешь, что это технология, а ведь это же все связано. Это система связи, это система координации, штабное управление, быстрое целеполагание.

И американцы от этого не хотят отказываться. Они понимают, что это война будущего, где еще такой полигон найти? И весь мир сегодня туда вливает, потому что какие-то там люди погибают, которые к ним не имеют отношения. Они получают колоссальный опыт», – подытожил он.

    Отправить