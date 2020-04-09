09.04.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Компромат, Коррупция, Крым, Россия
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Экс-губернатор Севастополя успел наследить и на Донбассе




Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, об исключении которого из рядов «Единой России» за скандал в аэропорту сообщила пресс-служба партии, успел отметиться и на Донбассе попыткой выстраивания сомнительных схем.

Об этом в своем блоге пишет экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходаковский утверждает, что Овсянников, вернувшийся после увольнения с губернаторской должности в Минпромторг РФ, пытался встроиться в прибыльные схемы на территории ЛДНР, потеснив там структуры олигарха Сергея Курченко.

«Далекие события могли бы нас и не касаться, если бы на самом деле были далекими. Дело в том, что деятельный Овсянников после возвращения в родные пенаты обратил свои взоры на Донбасс, как на очередную золотоносную жилу. Он не погнушался, и собственной персоной посетил наш край, чтобы получить предметное представление о деятельности своего потенциального конкурента – Курченко», – пишет донецкий силовик.

«Через непонятно какие каналы он завел в Донецк нескольких своих представителей и приступил к постепенному захвату ареала», – утверждает Ходаковский.

По его словам, аффилированная с Овсянниковым структура получила в Донбассе 500 миллионный контракт до конца года для обеспечения «продовольственной безопасности».

«Конечно, нам известны и более пикантные детали этой сверхпрозрачной сделки, и то, что осталось за рамками текста – пусть пока остается за рамками», – анонсирует Ходаковский новые подробности истории Овсянникова.

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