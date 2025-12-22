«Газпром» поставит Вучича перед выбором: дешевый газ или продолжать угождать Западу

Елена Острякова.  
22.12.2025 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 630
 
Балканы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, США


Долю «Газпрома» в сербской нефтяной компании NIS, попавшей под санкции, может выкупить венгерская компания MOL.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Долю «Газпрома» в сербской нефтяной компании NIS, попавшей под санкции, может выкупить венгерская компания...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Венгерская компания MOL может выкупить долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в NIS. Тогда она будет заинтересована в том, чтобы построить прямой нефтепровод из Венгрии в Сербию. Он обсуждался в 2022 году, но воз и ныне там, хотя там всего около 100 км нужно проложить – и таким образом не зависеть от Хорватии», – сказал Юшков.

Он считает, что именно об этом вел переговоры премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Москву.

Если же президент Сербии будет настаивать на национализации NIS (такой вариант навязывает ему Запад), то ему стоит забыть о дешевом газе.

«И поэтому мы намекаем, что если сербское руководство хочет перестать сидеть на двух стульях: и пересесть на прозападный стул – и испортить отношения с Россией, то не забывайте, что мы еще и газ вам продаем с 40% скидкой.

Именно поэтому «Газпром» не продлил контракт на поставку до мая 2026 года, как просила Сербия, а продлил только до 31 декабря», – сказал Юшков.

Сейчас НПЗ NIS остановлены, поскольку Хорватия отказалась прокачивать на них нефть, поступающую в ее порты.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить