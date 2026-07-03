Гей-бандеровец: Победа РФ на Украине поставит на место всех «самостийников» в экс-СССР

Победа России в СВО автоматически поставит на место все «самостийные» режимы в остальных постсоветских лимитрофах.

Такими опасениями в эфире львовского телеканала НТА поделился гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы эта война закончилась крахом Украины через несколько месяцев, то никто бы никуда не делся. И никто бы никуда, я извиняюсь, не рыпался. Все просто были бы напуганы.

Это маленькие страны. Ну, у Азербайджана действительно могут быть надежды на союз с Турцией. Но представьте себе, что Россия захватила Украину, вышла к границам с Молдовой, захватила Молдову через Приднестровье, сделала ее своим сателлитом и что-то там угрожает Азербайджану. Вы в этой ситуации верите, что президент Турции Реджеп Эрдоган, известный своими тесными отношениями с Путиным, начал бы реально что-то делать в защиту Азербайджана? Напротив, может быть, советовал бы президенту Алиеву как-то договариваться с Москвой и не доводить дело до силового противостояния.

Это сейчас все могут себе позволить более или менее самостоятельную политику, когда Россия просто увязла в этой войне. Поверьте мне, если Россия выберется из этой войны без больших потерь, и будет видно, что она усилила свои позиции на постсоветском пространстве, все сразу изменится в ее пользу…

И, может, Россия, кстати, тоже об этом думает, на примере Украины создать показательный образ уничтожения государства и нации, чтобы все остальные помнили, что противоречащий России может, конечно, много лет бороться, но в результате исчезает так, будто его никогда и не было», – дрейфит Портников.