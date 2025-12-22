«Генералы РФ уже научились командовать армиями, а наши ещё не переросли роты» – полковник СБУ

За четыре года СВО Россия обучила опытных генералов, способных командовать крупными соединениями.

Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские за время войны поменяли три стратегии. А у нас только одна – ни шагу назад. И они быстро учатся, понимая, что без высокоточного оружия, разведкой, связью, принятием решений – это всё должно быстро крутиться.

У них раньше разведка получила информацию, передает по своей линии – и 6-8 часов, а иногда и сутки проходит до того, как солдат получает приказ нажать кнопку. Мы уже оттуда ушли, а они только вспомнили. Сейчас они создали разведывательную систему в режиме онлайн. То есть учатся они очень быстро», – сказал Стариков.