«Города превратятся в смертельные ловушки» – украинцам настоятельно советуют бежать в деревни

Вадим Москаленко.  
23.10.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 166
 
На период холодов украинцам лучше уехать из крупных городов, которые могут остаться без водоснабжения и канализации.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всем надо иметь запасной аэродром на случай, если случится худшее: начнутся перебои с газом, блэкауты, отключения света.

Естественно, лучше переждать такой период за городом. Там печка, естественный источник энергии, дрова. Ведь в многоквартирном доме вы не поставите генератор на балкон, соседи будут жаловаться», – сказал Золотарев.

«В любом случае, за городом вопрос обеспечения водой, канализация решается намного проще, чем в городе. А если многоквартирный дом оказывается без электроэнергии, без водоснабжения, он превращается в ловушку», – добавил эксперт.

Укро-политолог забыл еще уточнить, что ВСУ превращают городских жителей в живой щит.

