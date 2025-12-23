Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что в ходе мирных переговоров по Украине уже найдены компромиссы по всем вопросам, кроме статуса русского языка и канонической Украинской Православной Церкви.

Об этом он завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По языку и по Церкви я не вижу технологических решений. Потому что для Украины это реальная красная линия. Это реальная идентичность нового, с 1991 года самостоятельного государства. Это вот… ну как? Это большая проблема. Я не знаю, как ее решить», – сказал Венедиктов.

Он считает, что только Евросоюз, если Украина в него вступит, сможет заставить ее уважать права «языков нацменьшинств».

(На самом деле, это полный бред, так как Брюссель не только закрывал глаза на ущемление прав болгар и венгров в украинском образовании, но и поощрял Киев в проведении карательной операции против русских на Донбассе).

Венедиктов, косвенно оправдывая Украину, отметил, что вытеснение русского языка происходит на всём постсоветском пространстве.