«Какой Миндич? ОПГ на Украине возглавляет Зеленский» – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высокий суд Лондона принял решение, что бывшие собственники национализированного «Приватбанка» олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить до 25 ноября 3,5 миллиарда долларов Украине. Это очень плохие новости для диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Ревской заявил экс-участник картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И тут очень плохие новости для Владимира Александровича Зеленского. Дело в том, что в решении суда прямо говорится, что будут отлавливать людей, которые занимались укрывательством активов «Приватбанка», которые из банка вывели», – сказал Мосийчук.

Он говорит, что знает, как минимум, двух людей, причастных к выводу денег. Первый – близкий друг Зеленского, один из основателей студии «Квартал 95» Сергей Шефир, до 2024 года занимавший должность первого помощника президента. Второй – сам Зеленский.

«Они вывели 40 миллионов приватовских денег на свой офшор, а когда о его существовании стало известно после журналистского расследования, Зеленский признал наличие этих денег в эфире ICTV. Я даже видео опубликовал, оно у меня есть. Они поехали и перепрятали деньги из Кипра, кипрского офшора, в Оман на собственные счета. Поэтому Высокому суду Лондона будет сообщено, что есть два гражданина, пожалуйста, вносите их в список, занимайтесь, – отметил экс-депутат.

Что касается дела еще одного бизнес-партнера Зеленского, Тимура Миндича, Мосийчук считает, что не он стоял во главе ОПГ, о чем объявило НАБУ.