Каждые две минуты на Украине появляется один дезертир

Анатолий Лапин.  
11.11.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Дезертирство на Украине достигло таких масштабов, что в пересчете получается: каждые две минуты из ВСУ сбегает один солдат. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только за октябрь, по словам Коца, из ВСУ дезертировали 40 батальонов, что стало самым большим количеством беглецов за все время.

«Тут в октябре на Украине был установлен рекорд по дезертирству, сбежало 21 602 человека, то есть если посчитать, то каждые две минуты убегает один военнослужащий и при этом многие случаи дезертирства просто не фиксируются. Всего за последний год у них сбежало из армии в два раза больше военных, чем за первые два с половиной года войны… Получается, что за один месяц в самоволку ушли 40 батальонов, можете себе такое представить?

Причем с января по сентябрь 24-го года в самоволку ушли 90 тысяч военнослужащих, а к сентябрю 25-го их количество выросло до 290 тысяч штыков. И плюс за это же время Украину покинули порядка 650 тысяч мужчин призывного возраста. И только за два последних месяца из Украины уехали 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Поэтому конечно по людям у них ситуация довольно сложная», – заявил Коц.

