В новости о том, что якобы Киеву уже передали новейшую европейскую систему ПРО компании Atreyd, больше всего недоверия вызывает термин «Стена дронов» и то, как носится с этим укропропаганда, раздувая «перемогу».

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, «стена»! Мы себе в воображении создаём якобы…было же – израильский «купол», невозможно пролезть. Я смотрел на Израиль, сколько там пролетало, я думал – так зачем нам этот «купол», что мы там просили? Нам повнушали. Чтобы мы опять не повелись на какую-то уловку. Опять воображение наше сыграет, якобы есть какой-то «купол», как в Израиле», – выражал он сомнения.