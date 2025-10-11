«Логистический блэкаут»: в Киеве напуганы российскими ударами по локомотивам
Последние удары России по подвижному составу украинской железной дороги являются крайне чувствительными для киевского режима.
Об этом в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Руслан Бортник.
«Когда мы говорим о логистическом блэкауте, то уже сегодня фактически железная дорога прекратила функционировать в Черниговской и Сумской областях из-за массированных ударов России, прежде всего, по подвижному составу, по локомотивам. Локомотив – очень дорогая штука, их очень тяжело купить, очень тяжело доставить. Украина и так чувствовала дефицит локомотивов ещё до начала большой войны», – сказал эксперт.
Он опасается, что выбивание локомотивов приведет к тому, что «что функционирование украинской железной дороги будет крайне ограничено».
«Еще это попытка изолировать прифронтовые регионы, которые граничат с Россией, от логистического поля железной дороги», – добавил Бортник.
