Лживый американский генерал: «Расширение НАТО на Восток сугубо оборонительное»
Это не НАТО расширяется на Восток, нарушив все обещания, данные Москве, а русские хотят занять Украину, чтобы получить плацдарм для наступления на Европу.
Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия-Украина. Мы далеки от окончания этой войны. Россия не изменила свои стратегические цели. Свергнуть правительство на Украине, взять его под контроль, использовать его как плацдарм для расширения в Европу. Таковы его цели, такова реальность. И у него есть несколько ложных аргументов в защиту этого.
Во-первых, «война началась из-за того, что НАТО расширилось на Восток и угрожает России». Кто на этой планете может в это поверить? Правда в том, что многие люди в это верят. Некоторые из них известные, вы видите их по телевизору. Они действительно верят, что война началась из-за расширения НАТО», – разглагольствовал Кин.
«А теперь задумайтесь. Все эти страны жили при коммунистическом режиме 45 лет, они не хотели, чтобы это повторилось с Россией. Не обязательно коммунистическом, но авторитарном, и они не хотели этого. Как им это остановить? Вступить в НАТО. Логично. И какие из этих стран настолько агрессивны, что хотят вторгнуться в Россию? Ни одна из них.
НАТО хочет вторгнуться в Россию? Нет. Никакого вторжения нет. У них там есть оборонительное оружие, но его недостаточно, у них нет наступательных возможностей, потому что они не собираются нападать. Это абсурдное и ложное утверждение, в которое люди в этой стране действительно верят», – заливал американец.
