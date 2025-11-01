Лживый американский генерал: «Расширение НАТО на Восток сугубо оборонительное»

Это не НАТО расширяется на Восток, нарушив все обещания, данные Москве, а русские хотят занять Украину, чтобы получить плацдарм для наступления на Европу.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия-Украина. Мы далеки от окончания этой войны. Россия не изменила свои стратегические цели. Свергнуть правительство на Украине, взять его под контроль, использовать его как плацдарм для расширения в Европу. Таковы его цели, такова реальность. И у него есть несколько ложных аргументов в защиту этого. Во-первых, «война началась из-за того, что НАТО расширилось на Восток и угрожает России». Кто на этой планете может в это поверить? Правда в том, что многие люди в это верят. Некоторые из них известные, вы видите их по телевизору. Они действительно верят, что война началась из-за расширения НАТО», – разглагольствовал Кин.