Макрон и англосаксы в доле: сценарий раздела Украины уже написан – экс-советник Кучмы

Модель, по которой в будущем будет разделена Украина, уже написана. Куски бывшего государства получат Британия, Франция, Германия и Венгрия, а также США, которые вместе с Россией создадут концессию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины времен Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, для этого и затевалась история с отстранением от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого СБУшники обнаружили «российское гражданство».

«Видимо, будут делить Украину. Ну, не так, чтобы как-то разрезать, нет, политэкономически, финансово. И, видимо, Одессу отдают Макрону, Франции, ну, так оно как бы и было уже в двадцатые годы. Ну и Труханов для этой цели, конечно, совершенно не подходит. То есть, я так думаю, думаю, что уже принято решение. Вот эта коалиция желающих и те, которые были, они, собственно, главные будут претенденты… Уже где-то создана модель раздела Украины, но не физического, а именно политэкономически-финансового. Ну и естественно Одесса французам отдана будет, Германии тоже что-то дадут, причем много дадут. Но Одессу точно Макрону отдают, ну в принципе, французы большую роль в ее создании играли. И Лысак (вероятный будущий глава Одесской администрации Сергей Лысак, – авт.) будет в этом деле как главный, так сказать, менеджер-распорядитель. Важно, что захочет Трамп, он же знает, что Америка получит. Британия что-то обязательно получит. Британия что возьмет? Наверное, Николаев возьмет, я так полагаю. Наверное, Херсон Британия заберет. А что, а кто выступит против? Два города Британия заслужила. Чего Анна приезжала? Не зря же дочка Елизаветы, сестра Карла приезжала, тут сидела, что-то же изучала, правда? То есть принято решение. Ну Германии дадут, Британии, Франции дадут. Британия и Франция ядерные державы. США возьмут, но они побольше, конечно, возьмут, это понятно. Плюс они сделают концессию с Путиным на всю эту оккупированную территорию. Ну, Польше ничего не дадут, я думаю. А Венгрии дадут. Венгрии, видимо, дадут Закарпатье», – рассуждал Соскин.

Примечательно, что к отбеливанию Труханова подключились откровенные британские агенты. В частности так называемый журналист-расследователь Христо Грозев, который в своем блоге заявил, что опубликованные СБУ доказательства наличия у Труханова российского паспорта – это подделка: