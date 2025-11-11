Миндич планировался Зеленским как посредник в переговорах с Россией – политолог

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Дзен, Политика, Украина


Бежавший с Украины близкий бизнес-партнер диктатора  Владимира Зеленского Тимур Миндич планировался на роль посредника в переговорах с Москвой.

Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Полулегендарная личность [Миндич], не состоявшийся зять Игоря Валерьевича Коломойского, как говорят. Он близок остаётся к Игорю Валерьевичу, несмотря ни на что, несмотря на то, что сам Коломойский находится сегодня на Аскольдовом переулке в камере предварительного заключения», – сказал политолог.

Он обратил внимание, что теща Миндича – Алла Вербер – бывшая фэшн-директор московского ЦУМа, которая при загадочных обстоятельствах скончалась в Италии сразу после украинских президентских выборов 2019 года.

«Якобы она не знала, что у нее аллергия на морепродукты. Ну, бывает. Летом 2019 года, кстати, считалось, что посредником между Украиной и Россией в переговорах будет именно Тимур Миндич. Называлась его фамилия среди трёх-четырёх других. Но после смерти его тёщи Аллы Вербер посредником стал Андрей Борисович Ермак», – добавил Бондаренко.

