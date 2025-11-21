Мирный план Трампа – лучшее, что можно придумать – беглый украинский бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской власти нужно соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа, потому что это лучшее, что может быть придумано.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бизнесмен отмечает, что каждые новые условия мира для Украины были и будут только хуже, поэтому сейчас нужно принимать то, что есть.

«Почему Зеленский не обнародует мирный план Трампа? Да, эти 28 пунктов, которые они кусками выдергивают и пропагандоны власти вместе с Зеленским подают нам это как страшную измену, как капитуляцию. А не подают, друзья, потому что они стремятся к войне. Вот вам красноречивый факт – когда вы узнали о предложениях по мирному урегулированию, войны, который обсуждался Арахамией и всей украинской делегацией в Стамбуле в апреле 2022 года? И от кого? Может, он был обнародован офисом Президента? Нет», – отметил он.