Молдова геополитически сдулась: хватило ударов по одесским Маякам

Серия ударов российских беспилотников по мосту через Днестр вблизи украинского села Маяки привела к блокировкам трассы М-15 (Одесса – Рени), ведущей к портам на Дунае, через которые проходят колоссальные объемы грузов, включая зерно и топливо.

Все это напрямую затрагивает Молдову – события разворачиваются прямо у ее границ. Налеты на мост в Маяках уже вызвали приостановки работы молдавских КПП «Паланка» и «Тудора».

После того как движение на трассе Одесса – Рени было нарушено, Украина перенаправила через Молдову часть транспортных потоков. В пункте пропуска «Могилев-Подольский – Атаки» (север Молдовы) наблюдались километровые очереди.

Ситуация вокруг ударов по мосту у Маяков вышла за рамки локального военного инцидента. Эксперты полагают, что систематические атаки на этот объект преследуют глубокие политические цели.

Политолог Анатолий Дирун считает удары по критически важной транспортной артерии элементом переговорного давления и принуждения к миру в рамках неформальных консультаций США – Россия – Украина по параметрам будущего мирного соглашения.

«Москва демонстрирует уязвимость транзитного коридора Украина – Молдова – Румыния, расширяя зону конфликта к границам Молдовы, – пишет эксперт в своем телеграм-канале. – Речь идет не о разрушении инфраструктуры, а о формировании пространства управляемых рисков, так как никто не может дать гарантий, что наряду с ударами по мосту в Маяках, не будет нанесен удар по мосту в Могилеве-Подольском. Ключевое последствие для Молдовы: рост неопределенности для логистики и энергетики региона, включая линию [электропередачи] Вулканешты – Исакча и сопутствующие газовые потоки. Для ЕС это сигнал: поддержка Украины может асимметрично нивелироваться ударами по узловым объектам при отсутствии гарантий безопасности для сопредельных территорий. В этой конфигурации роль Тирасполя как транзитного узла между Украиной и Молдовой объективно возрастает. Вопрос не в политике, а в готовности Киева использовать альтернативные маршруты и способности Москвы контролировать параметры их допуска».

Резюмируя, Дирун отмечает, что удары в Маяках будут продолжаться по мере интенсивности переговоров о мире, при этом комбинация ударов по инфраструктуре и ускорения переговоров о мире усилят политическую турбулентность в Молдове.

«Внешние факторы начинают напрямую влиять на внутреннюю повестку, фактически открывая политический сезон [в РМ] сразу после Нового года, задолго до формального старта электоральных циклов», – констатирует он.

Историк, политолог Виктор Жосу рассматривает удары по мосту в отношении режима Санду как принуждение к нейтралитету. Он считает, что это «более чем прозрачный намек на недопустимость использования территории Республики Молдова для транзита грузов военного назначения, включая ГСМ».

«Коль скоро зафиксирован в молдавской конституции принцип нейтралитета, то будьте любезны соблюдать его, молдаване», – пишет он в своем блоге.

Он, как и Дирун, считает, что в случае, если режим Санду не сделает соответствующих выводов, ударов следует ожидать и по мосту в Могилеве-Подольском.

«Все серьезно. Игры с дронами на шифере или по полям молдавских фермеров закончились», – полагает Жосу.

Политолог Александр Кориненко отмечает, что глобальные изменения, мирный трек по Украине – рассеивают «розовый туман иллюзий» по евроинтеграции: Молдове нечего положить на стол переговоров с ЕС.